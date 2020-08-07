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07.08.2020 10:41
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Евро и доллар продолжают расти на бирже

Рубль растерял преимущество на открытии торгов.

Биржевой курс евро сегодня, 7 августа, прибавил почти 20 копеек. В 10:35 за европейскую валюту давали 87,2 рубля.

Доллар, в свою очередь, вырос на 40 копеек, до 73,7 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 45 долларов за баррель.

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