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06.08.2020 23:30
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Телебашня в Петербурге погасла в знак траура по событиям в Бейруте

Телебашня в Петербурге поздним вечером 6 августа погасла в знак траура по событиям в Бейруте.

На пять часов будут обесточены 644 светильника, которые расположены в виде светящихся колец на ярусах телебашни. Работать будут только сигнальные огни.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В петербургском Доме национальностей, как сообщала "Фонтанка", открыт временный мемориал памяти жертв взрыва в Бейруте. В фойе здания размещены фотографии Бейрута, где город показан до и после трагедии. В книге соболезнований желающие могут написать слова поддержки в адрес народа Ливана. Сделать это можно 7 и 8 августа, с 9 утра до 20 часов вечера. Затем книга соболезнований будет передана официальным представителям Ливанской Республики.

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