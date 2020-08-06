Телебашня в Петербурге поздним вечером 6 августа погасла в знак траура по событиям в Бейруте.
На пять часов будут обесточены 644 светильника, которые расположены в виде светящихся колец на ярусах телебашни. Работать будут только сигнальные огни.
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
В петербургском Доме национальностей, как сообщала "Фонтанка", открыт временный мемориал памяти жертв взрыва в Бейруте. В фойе здания размещены фотографии Бейрута, где город показан до и после трагедии. В книге соболезнований желающие могут написать слова поддержки в адрес народа Ливана. Сделать это можно 7 и 8 августа, с 9 утра до 20 часов вечера. Затем книга соболезнований будет передана официальным представителям Ливанской Республики.