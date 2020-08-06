В Петербурге отключат подсветку телебашни в знак траура по погибшим в Бейруте

6 августа с 23 часов и до 4 утра 7 августа будет отключена подсветка телевизионной башни на Аптекарской набережной в знак траура по погибшим при мощном взрыве в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает пресс-служба Смольного.



На пять часов будут обесточены 644 светильника, которые расположены в виде светящихся колец на ярусах телебашни. Работать будут только сигнальные огни.



"Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся – это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям", - говорится в сообщении властей города.

