В Петербурге отключат подсветку телебашни в знак траура по погибшим в Бейруте
6 августа с 23 часов и до 4 утра 7 августа будет отключена подсветка телевизионной башни на Аптекарской набережной в знак траура по погибшим при мощном взрыве в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает пресс-служба Смольного.
На пять часов будут обесточены 644 светильника, которые расположены в виде светящихся колец на ярусах телебашни. Работать будут только сигнальные огни.
"Санкт-Петербург, как и весь мир, потрясен страшной трагедией в Бейруте, разделяет скорбь и боль невосполнимой утраты. Случившееся – это национальная катастрофа, которая привела к неисчислимым человеческим жертвам и разрушениям", - говорится в сообщении властей города.
Россия – одна из первых стран, которая направила гуманитарную помощь Ливану после серии взрывов в Бейруте, и развернула больницы, чтобы лечить пострадавших людей. Госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России, развёрнутый на стадионе вблизи зоны ЧС в Бейруте, заработал в 15:00 мск 6 августа для приёма пострадавших в результате взрыва.
В петербургском Доме национальностей, как сообщала "Фонтанка", открыт временный мемориал памяти жертв взрыва в Бейруте. В фойе здания размещены фотографии Бейрута, где город показан до и после трагедии. В книге соболезнований желающие могут написать слова поддержки в адрес народа Ливана. Сделать это можно 7 и 8 августа, с 9 утра до 20 часов вечера. Затем книга соболезнований будет передана официальным представителям Ливанской Республики.