Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом

Первый российский президент Борис Ельцин якобы жалел о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом 6 августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал Александр Лукашенко.



По словам президента Белоруссии, после ухода Ельцина между ним и Путиным якобы «пролегла трещина».



«Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин – прим. ред.) сокрушался и жалел, – так я же у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить. Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», - подчеркнул Лукашенко.

