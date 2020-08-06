Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал такого преемника. Я считаю Путина своим старшим братом
Первый российский президент Борис Ельцин якобы жалел о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина. Об этом 6 августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, после ухода Ельцина между ним и Путиным якобы «пролегла трещина».
«Не хотелось бы мне влазить в их отношения. А то, что он (Ельцин – прим. ред.) сокрушался и жалел, – так я же у него часто бывал. Это было очень часто. Я его пытался успокоить. Ельцин рассчитывал, что Путин будет бегать к нему и все время советоваться по тому или иному вопросу. Но это невозможно и неприемлемо, и это не для Путина», - подчеркнул Лукашенко.
Он вспомнил, что Ельцин, например, был крайне недоволен, когда Путин отказался от содержания военных баз на Кубе и во Вьетнаме. При этом сам Лукашенко считает нынешнего российского президента своим старшим братом.
«Но не в том плане, что ты старший, а мы тут вот никакие младшие, нет. Он действительно и по возрасту (на 2 года), и по весу старший брат, но поведение старшего и младшего брата… я считаю, что старший всегда должен младшего поддерживать», - пояснил белорусский президент.
Лукашенко признал, что между ним и Путиным «есть определенное напряжение», потому что они оба — сильные личности.