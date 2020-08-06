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06.08.2020 17:52
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Семак зажёг на дне рождения жены с темнокожими танцорами и привёл гостей в восторг

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак как следует повеселился на дне рождения собственной жены Анны. В среду, 5 августа, ей исполнилось 39 лет.

Праздник Анна Семак устроила в собственном ресторане «Сад», в Петроградском районе. Судя по видео, опубликованным в социальных сетях гостей, главный тренер «Зенита» исполнил один из самых зажигательных танцев вечера вместе с темнокожими танцорами.

Осенью 2019 года Анна и Сергей Семак женились во второй раз. Свадебная церемония проходила в Италии.

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