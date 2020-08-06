Семак зажёг на дне рождения жены с темнокожими танцорами и привёл гостей в восторг
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак как следует повеселился на дне рождения собственной жены Анны. В среду, 5 августа, ей исполнилось 39 лет.
Праздник Анна Семак устроила в собственном ресторане «Сад», в Петроградском районе. Судя по видео, опубликованным в социальных сетях гостей, главный тренер «Зенита» исполнил один из самых зажигательных танцев вечера вместе с темнокожими танцорами.
August 6, 2020
Главный тренер Зенита Сергей Семак и его танец с чернокожими танцорами в день рождения жены Анны - 2 pic.twitter.com/5QdzoHP70K— Зеленый свитер (@optaluna) August 6, 2020
Осенью 2019 года Анна и Сергей Семак женились во второй раз. Свадебная церемония проходила в Италии.