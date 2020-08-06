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06.08.2020 16:45
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Парки аттракционов возобновят работу в Петербурге с 8 августа, разрешаются спортивные и культурные мероприятия

Парки аттракционов под открытым небом в Петербурге смогут возобновить работу с 8 августа. С того же числа в городе разрешаются спортивные, культурные и зрелищные мероприятия.

Соответствующие изменения в 121-е постановление 6 августа внес губернатор Александр Беглов.

Как следует из текста документа, к развлечениям петербуржцев допустят с ограничениями. К примеру, проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий будет возможным только на открытом воздухе — вне помещений и при условии обязательного использования зрителями масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Дистанцию придется соблюдать и посетителям и работникам парков аттракционов. Кроме того, на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей должен быть установлен защитный экран. В них смогут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости. Маски тоже придется носить — но на самом аттракционе СИЗ можно будет снять.

До начала возобновления деятельности организации должны принять стандарт безопасной деятельности и получить QR-код, подтверждающий готовность выполнения этого стандарта.

Смольный также усилил ответственность торговых центров за соблюдение мер безопасности посетителями. Собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Также чиновники разрешили находиться на территории кладбищ без маски.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Дмитрий Калинин
Какое счастье, что вирус потерял часть своей активности и перестал перепрыгивать с покойников на посетителей кладбищ. Такими темпами скоро можно будет сократить безопасную дистанцию до 1,2 метра и снять одноразовые перчатки при посещении туалетов.
Иван Гамаюнов
а как на концертах на свежем воздухе планируется обеспечивать дистанцию 1.5 метра? зачем издавать приказы которые не выполнимы?
Иван 2пырьев
... и соблюдения дистанции не менее 1,5 метра
А почему никто не вспоминает про интервал?
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