Парки аттракционов под открытым небом в Петербурге смогут возобновить работу с 8 августа. С того же числа в городе разрешаются спортивные, культурные и зрелищные мероприятия.

Как следует из текста документа, к развлечениям петербуржцев допустят с ограничениями. К примеру, проведение культурных, спортивных и зрелищных мероприятий будет возможным только на открытом воздухе — вне помещений и при условии обязательного использования зрителями масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Дистанцию придется соблюдать и посетителям и работникам парков аттракционов. Кроме того, на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей должен быть установлен защитный экран. В них смогут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости. Маски тоже придется носить — но на самом аттракционе СИЗ можно будет снять.



До начала возобновления деятельности организации должны принять стандарт безопасной деятельности и получить QR-код, подтверждающий готовность выполнения этого стандарта.



Смольный также усилил ответственность торговых центров за соблюдение мер безопасности посетителями. Собственники обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.



Также чиновники разрешили находиться на территории кладбищ без маски.

