«Аэрофлоту» вливают 140 миллиардов рублей. А пока компания отказала жителям Дальнего Востока в субсидированных билетах

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» 6 августа утвердил допэмиссию акций компании. Деньги срочно нужны на покрытие убытков от коронавируса.

Решение о допэмиссии акций «Аэрофлота» было принято премьером Михаилом Мишустиным еще 24 июля. Сегодняшнее решение совета директоров позволяет выпустить больше акций, чем ожидалось ранее. Если их все продать по сегодняшней рыночной цене, выйдет почти 140 млрд рублей.

Необходимость срочных денежных вливаний вызвана огромными убытками, которые авиакомпания несет из-за коронавируса. Уже полученные отраслевые субсидии (7,9 млрд рублей) не способны решить ее проблем.



«Группа «Аэрофлот» уже выбрала свою квоту на три месяца. Тем не менее проблемы остаются и есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились. Для «Аэрофлота» это серьезные проблемы. «Аэрофлот», соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, который, так же, как и РЖД, они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства, чтобы поддержать свою операционную деятельность», — цитировали на прошлой неделе СМИ главу Минтранса РФ Евгения Дитриха.

Кончаются у авиакомпании и другие формы поддержки — к примеру, субсидии на перевозку пассажиров на Дальний Восток. Как раз сегодня авиакомпания заявила, что лимит полученных госсубсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан и продажа субсидированных билетов приостановлена. Объем финансирования этой программы в 2020 году составил 5,8 млрд рублей.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники Reuters сообщали, что объем планируемой допэмиссии может составить 80 млрд рублей, из которых государство, нынешний крупнейший акционер, оплатит 50 миллиардов.

