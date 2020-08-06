Петербургский бармен стал третьим оштрафованным выпускником. Его телефон предательски зазвенел посреди экзамена

Третьим нарушителем правил сдачи ЕГЭ в Петербурге стал 28-летний бармен. На пути к высшему образованию его остановил не вовремя зазвеневший телефон.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 6 августа состоялось знакомство мировой судьи судебного участка № 111 Курортного района и петербуржца Дениса Бушмакина. Последний в начале июля этого года сдавал итоговое тестирование по математике для поступления в вуз, но был удалён с экзамена из-за того, что пронёс на него телефон, который предательски зазвенел прямо в присутствии наблюдателей.