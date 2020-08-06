Петербургский бармен стал третьим оштрафованным выпускником. Его телефон предательски зазвенел посреди экзамена
Третьим нарушителем правил сдачи ЕГЭ в Петербурге стал 28-летний бармен. На пути к высшему образованию его остановил не вовремя зазвеневший телефон.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 6 августа состоялось знакомство мировой судьи судебного участка
Бушмакин признал вину, заявив, что не знал, что гаджет нельзя было брать с собой, а выключить звук он просто-напросто забыл. Его оштрафовали на три тысячи рублей.
Попытки списать или пронести на ЕГЭ телефон подпадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Как писала «Фонтанка», перед экзаменом сдающих знакомят с соответствующим документом, под которым они должны поставить свою подпись. Ранее уже были оштрафованы два петербургских выпускника.