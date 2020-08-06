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06.08.2020 12:09
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Петербургский бармен стал третьим оштрафованным выпускником. Его телефон предательски зазвенел посреди экзамена

Третьим нарушителем правил сдачи ЕГЭ в Петербурге стал 28-летний бармен. На пути к высшему образованию его остановил не вовремя зазвеневший телефон.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 6 августа состоялось знакомство мировой судьи судебного участка № 111 Курортного района и петербуржца Дениса Бушмакина. Последний в начале июля этого года сдавал итоговое тестирование по математике для поступления в вуз, но был удалён с экзамена из-за того, что пронёс на него телефон, который предательски зазвенел прямо в присутствии наблюдателей.

Бушмакин признал вину, заявив, что не знал, что гаджет нельзя было брать с собой, а выключить звук он просто-напросто забыл. Его оштрафовали на три тысячи рублей.

Попытки списать или пронести на ЕГЭ телефон подпадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Как писала «Фонтанка», перед экзаменом сдающих знакомят с соответствующим документом, под которым они должны поставить свою подпись. Ранее уже были оштрафованы два петербургских выпускника.

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Комментарии (5)

Алекс99
Ну, как бы если у человека хватило мозгов пронести на ЕГЭ телефон, но не хватило мозгов отключить звуковой сигнал, то, может, ему еще немного поготовиться?
Капитан Очевидность2
"нарушителем правил сдачи ЕГЭ в Петербурге стал 28-летний бармен"

Не поздновато решил егэ-то сдавать?
261254291
Нет денег просто купить диплом?
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