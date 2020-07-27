Суды Петербурга начали рассмотрение дел в отношении нарушителей на ЕГЭ

Три административных дела в отношении нарушителей на ЕГЭ рассмотрят в мировых судах Петербурга. Об этом сообщается в соответствующей картотеке.



Дела поступили в участки Калининского, Курортного и Василеостровского районов. В двух случаях фигурантами являются выпускники, уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. В Василеостровском районе мировой судья уже привлёк нарушителя к административной ответственности, но решение пока не опубликовано на сайте.

Попытки списать или пронести на ЕГЭ гаджет попадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Перед экзаменом школьников знакомят с соответствующим документом, который они подписывают. Ранее в Петербурге мировые суды признавали школьников виновными, но реальных штрафов не назначали.