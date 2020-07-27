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27.07.2020 16:30
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Суды Петербурга начали рассмотрение дел в отношении нарушителей на ЕГЭ

Три административных дела в отношении нарушителей на ЕГЭ рассмотрят в мировых судах Петербурга. Об этом сообщается в соответствующей картотеке.

Дела поступили в участки Калининского, Курортного и Василеостровского районов. В двух случаях фигурантами являются выпускники, уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. В Василеостровском районе мировой судья уже привлёк нарушителя к административной ответственности, но решение пока не опубликовано на сайте.

Попытки списать или пронести на ЕГЭ гаджет попадают под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»). Перед экзаменом школьников знакомят с соответствующим документом, который они подписывают. Ранее в Петербурге мировые суды признавали школьников виновными, но реальных штрафов не назначали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Игорь1974
У властей вообще совесть есть ? Это дети до 18 лет. Какие суды ? Странно что сразу не в ГУЛАГ с лишением прав учиться дальше и так далее...
alexadmin
Предлагаю сделать ЕГЭ продолжительностью 3 дня и с открепительными удостоверениями.
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