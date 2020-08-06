Жириновский пообещал оставить Фургала в партии при плохом исходе, а при хорошем — выдвинуть в кандидаты на пост президента России
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не будет исключён из ЛДПР, даже если его признают виновным в организации убийств. Если же опального чиновника оправдают, то партия может выдвинуть его кандидатуру на пост президента России в 2024 году. Об этом 6 августа в эфире «Эха Москвы» заявил Владимир Жириновский.
«Не будем исключать. Все равно он наш. Мы оставим его в рядах ЛДПР, будем поддерживать, дадим ему возможность жить в Хабаровске или Москве», — цитирует Жириновского Znak.
Лидер ЛДПР отметил, что признание вины Фургала будет плохим исходом, но партия намерена ориентироваться только на мнение людей. Кроме того, Жириновский не стал исключать, что при благоприятной развязке партия выдвинет экс-губернатора в качестве кандидата на пост президента России в 2024 году.
22 августа ЛДПР проведет в Москве «камерный» митинг в поддержку Сергея Фургала. Акцию, по словам Жириновского, проведут во дворе Института мировых цивилизаций. Ранее лидер партии обещал, что в случае обвинительного приговора они будут просить о помиловании.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.