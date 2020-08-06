Жириновский пообещал оставить Фургала в партии при плохом исходе, а при хорошем — выдвинуть в кандидаты на пост президента России

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не будет исключён из ЛДПР, даже если его признают виновным в организации убийств. Если же опального чиновника оправдают, то партия может выдвинуть его кандидатуру на пост президента России в 2024 году. Об этом 6 августа в эфире «Эха Москвы» заявил Владимир Жириновский.



«Не будем исключать. Все равно он наш. Мы оставим его в рядах ЛДПР, будем поддерживать, дадим ему возможность жить в Хабаровске или Москве», — цитирует Жириновского Znak.



Лидер ЛДПР отметил, что признание вины Фургала будет плохим исходом, но партия намерена ориентироваться только на мнение людей. Кроме того, Жириновский не стал исключать, что при благоприятной развязке партия выдвинет экс-губернатора в качестве кандидата на пост президента России в 2024 году.

