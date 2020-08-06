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06.08.2020 00:51
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Полиция нашла третьего активиста, перекрывшего Невский баннером о сменяемости власти. Он может получить 30 суток

В Петербурге задержали активиста Али Хантимирова, который вместе с двумя единомышленниками остановил движение на Невском проспекте. Об этом 5 августа на своей странице «ВКонтакте» сообщил правозащитник Динар Идрисов.

По словам Идрисова, Али Хантимирова полицейские остановила в восемь вечера в Таврическом саду во время прогулки с женой. Активисту припомнили акцию от 16 июля, когда три человека перекрыли проезжую часть Невского проспекта баннером с призывом менять власть, а не Конституцию, https://www.fontanka.ru/2020/07/16/69370423/ и увезли в 28 отдел.

Как уточняют в телеграм-канале «ЯГражданин», Хантимирову вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП и оставляют на ночь. Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия может обернуться штрафом до 300 тысяч или пребыванием в спецприёмнике сроком до 30 суток. Двое других участников акции ранее получили 15 и 20 суток административного ареста.

Вместе с Хантимировым ночевать в 28 отделе предстоит Николаю Никифорову. Его задержали за участие в шествии, которое 1 августа прошло на Невском проспекте в знак солидарности с Хабаровском, протестующим против ареста и отставки бывшего губернатора Сергея Фургала. Никифорову готовят протокол по той же 8-й части статьи 20.2 КоАП.

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Комментарии (4)

R&R
Из 4 заявлений в полицию, ни разу не помогли. Хотя все данные для раскрытия были предоставлены. Я сам себя спрашиваю: а зачем тогда вообще эти люди нужны?
32717768
Полиции, чего делать что ли нечего? Хабаровск, Мск, СПб... Какие блин маньяки и преступники? Вы о чем? Вы бы ещё удивлялись, что писающих мальчиков они должны приструнять... Экий Вы балабол... В стране полно проблем и без преступности... Вон парад ВМФ за мульон-мульярд рэ надо было от людёв охранять... А Вы говорить - преступность...
McGillavry
Почему полиция так активно не ищет воров, грабителей, мошенников, прочих общественно-опасных уголовно-преступных элементов? Состоит с ними в сговоре или панически боится, ведь общественно-опасные уголовные элементы не пластиковыми стаканчиками отбиваться будут?
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