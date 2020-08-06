Полиция нашла третьего активиста, перекрывшего Невский баннером о сменяемости власти. Он может получить 30 суток
В Петербурге задержали активиста Али Хантимирова, который вместе с двумя единомышленниками остановил движение на Невском проспекте. Об этом 5 августа на своей странице «ВКонтакте» сообщил правозащитник Динар Идрисов.
По словам Идрисова, Али Хантимирова полицейские остановила в восемь вечера в Таврическом саду во время прогулки с женой. Активисту припомнили акцию от 16 июля, когда три человека перекрыли проезжую часть Невского проспекта баннером с призывом менять власть, а не Конституцию, https://www.fontanka.ru/2020/07/16/69370423/ и увезли в 28 отдел.
Как уточняют в телеграм-канале «ЯГражданин», Хантимирову вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП и оставляют на ночь. Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия может обернуться штрафом до 300 тысяч или пребыванием в спецприёмнике сроком до 30 суток. Двое других участников акции ранее получили 15 и 20 суток административного ареста.
Вместе с Хантимировым ночевать в 28 отделе предстоит Николаю Никифорову. Его задержали за участие в шествии, которое 1 августа прошло на Невском проспекте в знак солидарности с Хабаровском, протестующим против ареста и отставки бывшего губернатора Сергея Фургала. Никифорову готовят протокол по той же 8-й части статьи 20.2 КоАП.