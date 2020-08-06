Полиция нашла третьего активиста, перекрывшего Невский баннером о сменяемости власти. Он может получить 30 суток

В Петербурге задержали активиста Али Хантимирова, который вместе с двумя единомышленниками остановил движение на Невском проспекте. Об этом 5 августа на своей странице «ВКонтакте» сообщил правозащитник Динар Идрисов.

По словам Идрисова, Али Хантимирова полицейские остановила в восемь вечера в Таврическом саду во время прогулки с женой. Активисту припомнили акцию от 16 июля, когда три человека перекрыли проезжую часть Невского проспекта баннером с призывом менять власть, а не Конституцию, https://www.fontanka.ru/2020/07/16/69370423/ и увезли в 28 отдел.