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20.07.2020 21:12
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Баннер о сменяемости власти, который растянули на Невском, оказался слишком коротким и отправил авторов надписи в изолятор

На 15 и 20 суток арестованы двое участников акции на Невском проспекте, которые растянули баннер о сменяемости власти. Его длины не хватило, чтобы счесть происходящее разрешенным пикетом.

Как указано в решении суда от 20 июля, баннер, который Евгений Мусин и Марина Кен днем 16 июля растянули на пешеходном переходе возле Марата, был длиной 12 метров. Законный минимум между двумя пикетчиками 50 метров, но Кен и Мусин стояли друг к другу на расстоянии около трех метров. Кроме того, они не уведомили комитет по законности и правопорядку Смольного об акции.

Вызвавшая недовольство водителей акция потянула на 20 суток ареста для Мусина и 15 для Кен. Оба вину не признали.

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Комментарии (3)

Duha1762
Всех подонков на нары!!!Только так можно навести порядок,а то слишком распустились с дерьмократией!
Oleg_I
Держиморды вульгарис.
Петр Петров
Для каких целей полиция нарушает конституцию РФ???? Чего ради, что бы в тюрьму сесть?
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