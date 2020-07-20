Баннер о сменяемости власти, который растянули на Невском, оказался слишком коротким и отправил авторов надписи в изолятор

На 15 и 20 суток арестованы двое участников акции на Невском проспекте, которые растянули баннер о сменяемости власти. Его длины не хватило, чтобы счесть происходящее разрешенным пикетом.



Как указано в решении суда от 20 июля, баннер, который Евгений Мусин и Марина Кен днем 16 июля растянули на пешеходном переходе возле Марата, был длиной 12 метров. Законный минимум между двумя пикетчиками 50 метров, но Кен и Мусин стояли друг к другу на расстоянии около трех метров. Кроме того, они не уведомили комитет по законности и правопорядку Смольного об акции.

