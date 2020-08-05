За аферы со страховками в Петербурге реальный срок получил прапорщик. На его счету 35 подставных ДТП

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 5 августа, Гасраталиева признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования. Группа из сослуживцев и знакомых прапорщика под его командованием почти полтора года инсценировала аварии с целью получить возмещение по страховке.

Установлено, что Гасраталиев знал, насколько формально страховщики проверяют документы от потерпевших, приглядываясь только к оформлению и не особо интересуясь обстоятельствами ДТП, и активно этим пользовался. По версии следствия, с октября 2015 года по январь 2017-го под его руководством организовано 35 липовых аварий на 8, 6 млн рублей.

За 27 из них «потерпевшим» заплатили более 5,9 млн, по восьми получить выплаты не удалось по независящим от мошенников обстоятельствам.

С учётом обвинительного приговора за умышленную порчу имущества, суд назначил прапорщику 5 лет в исправительной колонии общего режима. В феврале Приморский райсуд вынес Гасраталиеву приговор по части 3 статьи 327 УК - использование или сбыт поддельного паспорта, удостоверения либо другого официального документа.