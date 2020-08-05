FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +22
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 22:30
2
Печать

За аферы со страховками в Петербурге реальный срок получил прапорщик. На его счету 35 подставных ДТП

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к колонии бывшего военнослужащего воинской части 6717 Тимура Гасраталиева. Прапорщик запаса подрядил знакомых и сослуживцев зарабатывать на инсценировке ДТП.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 5 августа, Гасраталиева признали виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в сфере страхования. Группа из сослуживцев и знакомых прапорщика под его командованием почти полтора года инсценировала аварии с целью получить возмещение по страховке.

Установлено, что Гасраталиев знал, насколько формально страховщики проверяют документы от потерпевших, приглядываясь только к оформлению и не особо интересуясь обстоятельствами ДТП, и активно этим пользовался. По версии следствия, с октября 2015 года по январь 2017-го под его руководством организовано 35 липовых аварий на 8, 6 млн рублей.

За 27 из них «потерпевшим» заплатили более 5,9 млн, по восьми получить выплаты не удалось по независящим от мошенников обстоятельствам.

С учётом обвинительного приговора за умышленную порчу имущества, суд назначил прапорщику 5 лет в исправительной колонии общего режима. В феврале Приморский райсуд вынес Гасраталиеву приговор по части 3 статьи 327 УК - использование или сбыт поддельного паспорта, удостоверения либо другого официального документа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Nafanka
А вот когда ТАКИМИ противоправными вещами промышляют люди, которые КОРМЯТСЯ с денег НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ давайте ка внесём в УК поправочку, чтобы шёл ПОВЫШАЮЩИЙ коэффициент для всякого рода бюджетников/госслужащих/просто служащих от 2 до 5-ти, в зависимости от тяжести деяния, по отношению к наказанию для ПОДОБНЫХ деяний, совершённых не НАХЛЕБНИКАМИ бюджетУ... ))) Ставлю на голосование...
260650801
"За 27 из них «потерпевшим» заплатили более 5,9 млн, по восьми получить выплаты не удалось по независящим от мошенников обстоятельствам. "

То есть в восьми случаях уже страховые показали потерпевшим средний палец?
Короче, истина в том, что обычного водителя обманут везде...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний