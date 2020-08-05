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05.08.2020 22:06
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Зеленский поменял главного разведчика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны, соответствующий указ глава государства подписал 5 августа.

На этом посту Буданов сменит Василия Бурбу, который был назначен на эту должность 15 октября 2016 года.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в офисе президента.

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Комментарии (1)

Djnyana
Был бы я.. - Разведчиком, я б сказал так: Главная задача ГРУ.. - повысить уровень подготовки.. - незнаю кого) Вторая Задача - млин, вытекает из первой - повысить Уровень подготовки.. - Руководителя незнаю кем) Решение первых двух Задач, не приводит к Третьей Задаче! ) Тут к бабке ходить не надо! )
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