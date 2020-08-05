Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники пожарно-спасательных подразделений закончили работы в 18.19. Они не только демонтировали и с помощью крана опустили на землю упавшую с 5го этажа на балкон четвертого часть конструкции, но и ликвидировали угрозу обрушения оставшихся частей.



Самообрушение балкона произошло сегодня около 15 часов. Как ранее сообщали «Фонтанке» в администрации района, жалобы на аварийное состояние дома от жильцов не поступали, капитальный ремонт фасада здания, которое внесено в список региональных памятников, запланирован на 2021–2023 годы.

