Стали известны подробности аварии с участием такси и двух грузовых машин, произошедшей на кольцевой автодороге днем 5 августа. Травмы пострадавшего оказались серьезнее, чем сообщалось ранее. Момент ДТП заснял видеорегистратор одного из очевидцев.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:28 на 62-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись грузовая «ГАЗель» под управлением 33-летнего мужчины, такси Skoda Rapid, за рулем которого был 53-летний водитель, и большегруз Scania с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины. В результате тяжелые травмы получил 48-летний пассажир «Шкоды».