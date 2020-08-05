В попавшем под фуру на КАД такси тяжело пострадал пассажир. ДТП попало на видео
Стали известны подробности аварии с участием такси и двух грузовых машин, произошедшей на кольцевой автодороге днем 5 августа. Травмы пострадавшего оказались серьезнее, чем сообщалось ранее. Момент ДТП заснял видеорегистратор одного из очевидцев.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:28 на 62-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись грузовая «ГАЗель» под управлением 33-летнего мужчины, такси Skoda Rapid, за рулем которого был 53-летний водитель, и большегруз Scania с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины. В результате тяжелые травмы получил 48-летний пассажир «Шкоды».
Столкновение попало на камеру видеорегистратора автомобиля, проезжавшего в этот момент в соседнем ряду. На записи видно, что «Скания» встала из-за стоявших впереди легкового и грузового автомобилей. Таксист тоже успел затормозить, остановившись в метре-двух от фуры, а «ГАЗель» прилетела в «Шкоду» сзади и вогнала под прицеп грузовика так, что стекла разлетелись в стороны.