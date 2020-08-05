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05.08.2020 19:21
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В попавшем под фуру на КАД такси тяжело пострадал пассажир. ДТП попало на видео

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13622107" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13622107" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Стали известны подробности аварии с участием такси и двух грузовых машин, произошедшей на кольцевой автодороге днем 5 августа. Травмы пострадавшего оказались серьезнее, чем сообщалось ранее. Момент ДТП заснял видеорегистратор одного из очевидцев.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:28 на 62-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись грузовая «ГАЗель» под управлением 33-летнего мужчины, такси Skoda Rapid, за рулем которого был 53-летний водитель, и большегруз Scania с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины. В результате тяжелые травмы получил 48-летний пассажир «Шкоды».

Столкновение попало на камеру видеорегистратора автомобиля, проезжавшего в этот момент в соседнем ряду. На записи видно, что «Скания» встала из-за стоявших впереди легкового и грузового автомобилей. Таксист тоже успел затормозить, остановившись в метре-двух от фуры, а «ГАЗель» прилетела в «Шкоду» сзади и вогнала под прицеп грузовика так, что стекла разлетелись в стороны.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/wall-68471405_13622107" data-from-id="-68471405" data-post-id="-68471405_13622107" data-post-click-type="post_owner_link">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

polyyakov
У такси при торможении не видно ни одного стоп-сигнала.
Мужской Взгляд
Водителя Газели - на нары!
Stiff_21
Газельщик в шары отдолбился знатно.
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