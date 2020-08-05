Германские экологи просят в суде пересмотреть ранее выданную лицензию на работу российского газопровода Nord Stream 2

«Метан является основным компонентом природного газа и в 86 раз более вреден для климата, чем CO 2 , — говорится в заявлении Deutsche Umwelthilfe. — Согласно новым научным данным, выбросы метана в добыче природного газа значительно выше, чем считалось до сих пор».

Любители природы предлагают провести ревизию технических параметров проекта, основываясь на неких новых научных данных об объемах выброса метана при добыче и транспортировке природного газа.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe в среду, 5 августа, объявила о подаче в высший административный суд города Грайфсвальде ходатайства о пересмотре ранее выданного разрешения на работу газпровода Nord Stream 2.

Ранее Deutsche Umwelthilfe уже пыталось на этом же основании добиться отзыва лицензии Nord Stream 2 напрямую у горного департамента города Штральзунда, который эту лицензию выдал, однако успеха не добилось. Теперь экологи попытаются заставить чиновников отозвать разрешение на строительство газопровода через суд.



Представители «Газпрома» через российские СМИ уже заверили, что в курсе этого иска и «примут его к сведению».