Германские экологи просят в суде пересмотреть ранее выданную лицензию на работу российского газопровода Nord Stream 2
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe в среду, 5 августа, объявила о подаче в высший административный суд города Грайфсвальде ходатайства о пересмотре ранее выданного разрешения на работу газпровода Nord Stream 2.
Любители природы предлагают провести ревизию технических параметров проекта, основываясь на неких новых научных данных об объемах выброса метана при добыче и транспортировке природного газа.
«Метан является основным компонентом природного газа и в 86 раз более вреден для климата, чем CO2, — говорится в заявлении Deutsche Umwelthilfe. — Согласно новым научным данным, выбросы метана в добыче природного газа значительно выше, чем считалось до сих пор».
Ранее Deutsche Umwelthilfe уже пыталось на этом же основании добиться отзыва лицензии Nord Stream 2 напрямую у горного департамента города Штральзунда, который эту лицензию выдал, однако успеха не добилось. Теперь экологи попытаются заставить чиновников отозвать разрешение на строительство газопровода через суд.
Представители «Газпрома» через российские СМИ уже заверили, что в курсе этого иска и «примут его к сведению».
Nord Stream 2 — международный проект строительства подводного газопровода от Выборгского района Ленинградской области до Германии. В финансировании проекта, помимо учредителя, ПАО «Газпром», принимают также участие компании ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Уже заключены инвестиционные контракты на весь объем капитальных затрат проекта, которые составляют около 8 млрд евро.
Газопровод испытывает сильное политическое давление — в США введены санкции против партнеров проекта. В Польше антимонопольное ведомство на днях выставило структурам «Газпрома» штраф в 57 млн долларов за отказ предоставить подробности контрактов на поставку газа по трубопроводу.