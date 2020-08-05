Осенью грипп будет сложно отличить от коронавируса. Смольный готовится ко второй волне

В Смольном готовятся к негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом — второй волне. Особое внимание уделяется эпидемии на фоне гриппа, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Мы готовы к тому, что может прийти вторая волна. Она действительно может быть связана с развитием как обычного сезонного гриппа, поэтому мы сейчас подготавливаем некоторые стационары, которые будут работать в том числе и для пациентов, которые будут болеть гриппом А и B. Скорее всего, это будет сложно отличить на первоначальном этапе. Будут у нас стационары, которые будут принимать больных с ОРВИ, подозрительной на коронавирус», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.