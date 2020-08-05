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05.08.2020 18:59
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Осенью грипп будет сложно отличить от коронавируса. Смольный готовится ко второй волне

В Смольном готовятся к негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом — второй волне. Особое внимание уделяется эпидемии на фоне гриппа, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Мы готовы к тому, что может прийти вторая волна. Она действительно может быть связана с развитием как обычного сезонного гриппа, поэтому мы сейчас подготавливаем некоторые стационары, которые будут работать в том числе и для пациентов, которые будут болеть гриппом А и B. Скорее всего, это будет сложно отличить на первоначальном этапе. Будут у нас стационары, которые будут принимать больных с ОРВИ, подозрительной на коронавирус», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

По его словам, в связи с этой угрозой все медицинские стационары, которые перепрофилируются сейчас в Петербурге к обычной нормальной работе, все же сохраняют все атрибуты инфекционных госпиталей. Остаются и шлюзы, и весь медперсонал, и запас средств защиты.

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Комментарии (7)

Samal_
надо привить 100% от гриппа! Поставлена задача!
Modest_5e4ce41f7533b
Может лучше готовиться к 9-му валу? Сейчас не сезон простудных заболеваний, а народ, там не менее, болеет. Чего ждать в сезон, если ковид очень близок к этой группе заболеваний.
Brit
Если хилый - сразу в гроб. Вся надежда на иммунитет.
Никакие врачи никому помогать не будут. Только по большому блату или за огромные деньги.
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