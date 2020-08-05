Для обмена туристами между Петербургом и Москвой по пятницам запустят больше «Сапсанов». В воскресенье расписание остается прежним
Из-за высокого спроса у пассажиров в августе по пятницам запустят дополнительные «Сапсаны». Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ОЖД.
Поезда добавят 7, 14, 21, 28 августа. Как они будут курсировать, можно посмотреть тут.
В компании уверяют, что все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Также увеличена периодичность уборки вагонов и в пути следования.
Сами «Сапсаны» оснащены климатическими установками с функцией обеззараживания воздуха пассажирского салона ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, обеспечивающими уничтожение микробов, вирусов и других патогенных микроорганизмов.
«Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза», — сообщают в ОЖД.