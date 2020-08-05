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05.08.2020 09:08
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Недовольный клиент хитростью выманил на встречу мастера по ремонту, избил его и ограбил

Под предлогом нового заказа на ремонт квартиры житель Петербурга заманил мастера на Шелгунова и набросился на него с кулаками. Он отобрал его деньги и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа в пресс-службе ГУ МВД региона, события разворачивались вечером 3 числа у дома 28 по улице Шелгунова. 55-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил что его грабят двое. Как оказалось, потерпевший поехал на встречу якобы с потенциальным клиентом, но на самом деле его там поджидал предыдущий и не слишком довольный ремонтом петербуржец. Он несколько раз ударил мастера по лицу, отобрал сумку, вытащил из нее 20 тысяч рублей и сбежал.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый пока не задержан.

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