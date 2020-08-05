Минфин предложил урезать финансирование Госдумы и Совета Федерации

Министерство финансов России предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021-2023 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с которой 5 августа ознакомился РБК.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 377 млн руб., в 2022 году — 576,7 млн руб., а в 2023 году — на 255,6 млн руб.

Финансирование Совета Федерации Минфин в 2021 предлагает уменьшить на 217 млн руб., в 2022 году — на 338 млн, а в 2023 году — на 178 млн руб.