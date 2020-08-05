FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +20
73.38р86.50р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.08.2020 07:03
4
Печать

Минфин предложил урезать финансирование Госдумы и Совета Федерации

Министерство финансов России предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021-2023 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с которой 5 августа ознакомился РБК.

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 377 млн руб., в 2022 году — 576,7 млн руб., а в 2023 году — на 255,6 млн руб.

Финансирование Совета Федерации Минфин в 2021 предлагает уменьшить на 217 млн руб., в 2022 году — на 338 млн, а в 2023 году — на 178 млн руб.

При этом суммы ассигнований на деятельность администрации президента, согласно документу Минфина, в 2021 году увеличат на 88 млн руб., в 2022 году уменьшат на 191 млн руб., а в 2023 году снова увеличат на 218, 8 млн. руб. В абсолютных цифрах в 2021 году на администрацию потратят 14,28 млрд руб., в следующем году 14,4 млрд руб., а в 2023 году — 14,8 млрд руб.

Финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата правительства будут, напротив, каждый год снижаться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

krasnonosov
Какой смысл их сегодняшнего существования? Подмахивать бумажки, поступившие из АП?
Разогнать совсем всех этих иждивенцев, пока продолжается оккупация этой несчастной страны ОПГ.
260559361
Нужны более радикальные меры. Депутатам-зарплату по прежнему месту работы или пенсию. Отменить персонал ней транспорт, могут ездить на своих авто, на велосипедах или на общественном транспорте. Не больше двух оплачиваемых помощников-секретарей. Пенсия на общих основаниях. Совфед упразднить.
Piter Pen
Количество депутатов сократить на половину, совет федерации - упразднить. Депутаты должны работать на общественных началах. Помощников депутата не больше двух. Транспорт только по проездному - только карта тройка. Никаких машин за счёт гос-ва.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний