«Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим». Военные заявили о поддержке Лукашенко

«Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим – президентом страны А.Г.Лукашенко, и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», - говорится в заявлении.

Офицеры Белоруссии поддерживают на президентских выборах бессменного лидера Белоруссии Алесандра Лукашенко. Об этом сообщается 4 августа на сайте минобороны республики.

Также военный не преминули указать на попытки внешнего вмешательства во внутренние дела государства и заявили что такие действия «бесперспективны».

Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали о подготовке первого этапа оперативно-тактических учений с участием ВВС и ПВО республики против «незаконных вооружённых формирований».