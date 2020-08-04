«Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим». Военные заявили о поддержке Лукашенко
Офицеры Белоруссии поддерживают на президентских выборах бессменного лидера Белоруссии Алесандра Лукашенко. Об этом сообщается 4 августа на сайте минобороны республики.
«Армия Беларуси гордится своим Главнокомандующим – президентом страны А.Г.Лукашенко, и под его руководством и впредь надежно обеспечит независимость, суверенитет, территориальную целостность и незыблемость конституционного строя Беларуси. Не сомневаемся во всемерной поддержке народом Беларуси Главы государства и уверены в его победе на выборах», - говорится в заявлении.
Также военный не преминули указать на попытки внешнего вмешательства во внутренние дела государства и заявили что такие действия «бесперспективны».
Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали о подготовке первого этапа оперативно-тактических учений с участием ВВС и ПВО республики против «незаконных вооружённых формирований».
Сегодня, 4 августа, президент страны Александр Лукашенко заявил, что в центре Минска хотели организовать «бойню». Белорусский лидер уверен, что против страны «брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии». Эксперты считают, что объединение нации на фоне сообщений о внешней угрозе сыграет на руку действующему президенту республики.
Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.