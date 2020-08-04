Лукашенко: Очевидна попытка организовать бойню в центре Минска. Есть информация о еще одном отряде ЧВК Вагнера на юге Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к нации 4 августа заявил, что «ему очевидна попытка организовать бойню в центре Минска». «Против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — добавил глава государства. Он не конкретизировал, кто именно и какую бойню планировал, но сразу после этого перешел к разговору о россиянах, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков.



«Стамбул, Африка, Венесуэла — это легенда. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда», — подчеркнул Лукашенко. Он недоумевает, почему россияне хотели лететь в другие страны через закрытую границу РФ и Белоруссии. Кроме того, Лукашенко опроверг информацию СМИ, что он якобы договорился с российским руководством о задержании россиян.

