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04.08.2020 13:19
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Лукашенко: Очевидна попытка организовать бойню в центре Минска. Есть информация о еще одном отряде ЧВК Вагнера на юге Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к нации 4 августа заявил, что «ему очевидна попытка организовать бойню в центре Минска». «Против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — добавил глава государства. Он не конкретизировал, кто именно и какую бойню планировал, но сразу после этого перешел к разговору о россиянах, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков.

«Стамбул, Африка, Венесуэла — это легенда. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда», — подчеркнул Лукашенко. Он недоумевает, почему россияне хотели лететь в другие страны через закрытую границу РФ и Белоруссии. Кроме того, Лукашенко опроверг информацию СМИ, что он якобы договорился с российским руководством о задержании россиян.

По его словам, сегодня поступила информация еще об одном отряде россиян из ЧВК Вагнера, переброшенном на юг Белоруссии.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Местные власти заявили, что они якобы собирались дестабилизировать ситуацию перед выборами, а всего в страну забросили около 200 человек — остальных разыскивают правоохранители. Сами задержанные уверяют, что следовали транзитом через Белоруссию — правда, сначала речь шла о Турции, потом — об «одной из стран Латинской Америки».

На фоне этого конфликта Белоруссия стягивает войска к границе с Россией, а РФ готовит учения на западе страны с участием трех тысяч военнослужащих.

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Комментарии (19)

RemyMartin
Нездоровая фигня.
yar_5e4cc335310b6
Я тут озаботился-прослушал его выступление. Величайший стратег в международной политике. Всю международную повестку разложил по полочкам. Наш обнуленец по сравнению с ним- жалкая тень.
Иван Петров
Эти "вагнеровцы" спалились ровно так же, как "Петров" с "Бошировым".
Смотрите Латынину на "Эхе" - всё подробно рассказывает.
Если уж даже она убедилась, что ребятишки ни в какой Стамбул не собирались, то дело яснее ясного.
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