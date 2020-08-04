Лукашенко: Очевидна попытка организовать бойню в центре Минска. Есть информация о еще одном отряде ЧВК Вагнера на юге Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к нации 4 августа заявил, что «ему очевидна попытка организовать бойню в центре Минска». «Против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — добавил глава государства. Он не конкретизировал, кто именно и какую бойню планировал, но сразу после этого перешел к разговору о россиянах, задержанных по подозрению в организации массовых беспорядков.
«Стамбул, Африка, Венесуэла — это легенда. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда», — подчеркнул Лукашенко. Он недоумевает, почему россияне хотели лететь в другие страны через закрытую границу РФ и Белоруссии. Кроме того, Лукашенко опроверг информацию СМИ, что он якобы договорился с российским руководством о задержании россиян.
По его словам, сегодня поступила информация еще об одном отряде россиян из ЧВК Вагнера, переброшенном на юг Белоруссии.
29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Местные власти заявили, что они якобы собирались дестабилизировать ситуацию перед выборами, а всего в страну забросили около 200 человек — остальных разыскивают правоохранители. Сами задержанные уверяют, что следовали транзитом через Белоруссию — правда, сначала речь шла о Турции, потом — об «одной из стран Латинской Америки».
На фоне этого конфликта Белоруссия стягивает войска к границе с Россией, а РФ готовит учения на западе страны с участием трех тысяч военнослужащих.