Минюст попросил наказать адвокатов Сафронова из-за их отказа дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования

Управление Минюста РФ по Москве обратилось в Адвокатскую палату города с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении адвокатов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом 4 августа со ссылкой на руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова сообщает «Интерфакс».



Просьба столичного управления касается адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева, сказал Павлов, который тоже защищает Сафронова. Перечисленные, по его словам, ранее отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования, когда следователь предъявлял обвинение. Это и стало поводом для обращения в Адвокатскую палату.