Минюст попросил наказать адвокатов Сафронова из-за их отказа дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования
Управление Минюста РФ по Москве обратилось в Адвокатскую палату города с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении адвокатов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом 4 августа со ссылкой на руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова сообщает «Интерфакс».
Просьба столичного управления касается адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева, сказал Павлов, который тоже защищает Сафронова. Перечисленные, по его словам, ранее отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования, когда следователь предъявлял обвинение. Это и стало поводом для обращения в Адвокатскую палату.
«Когда они отказались, следователь составил акт по каждому из защитников с участием понятых, и сейчас этот факт используется как повод для дисциплинарного преследования адвокатов. <…> Мы расцениваем это как способ давления на защиту Ивана Сафронова», — сказал Павлов.
Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом — журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан 7 июля. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В СИЗО его посещают члены ОНК.
Чем уникально это дело, ранее «Фонтанке» рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.