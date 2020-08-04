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04.08.2020 19:59
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Минюст попросил наказать адвокатов Сафронова из-за их отказа дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования

Управление Минюста РФ по Москве обратилось в Адвокатскую палату города с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении адвокатов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом 4 августа со ссылкой на руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова сообщает «Интерфакс».

Просьба столичного управления касается адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева, сказал Павлов, который тоже защищает Сафронова. Перечисленные, по его словам, ранее отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования, когда следователь предъявлял обвинение. Это и стало поводом для обращения в Адвокатскую палату.

«Когда они отказались, следователь составил акт по каждому из защитников с участием понятых, и сейчас этот факт используется как повод для дисциплинарного преследования адвокатов. <…> Мы расцениваем это как способ давления на защиту Ивана Сафронова», — сказал Павлов.

Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом — журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан 7 июля. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В СИЗО его посещают члены ОНК.

Чем уникально это дело, ранее «Фонтанке» рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.

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Комментарии (2)

260548761
велика ли тайна, что холопы чешского пана бастрыкина все это придумали?
Brit
Если эту тайну уже знает чешская (американская) разведка, то какой смысл скрывать её от адвокатов? Они сдадут её разведке Монголии?
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