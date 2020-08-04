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04.08.2020 14:50
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В горевшей квартире на Обуховской Обороны погибли собаки

Квартирный пожар, который произошёл в Невском районе Петербурга 4 августа, не обошёлся без жертв. В доме оставались животные, спасти их не удалось.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на проспекте Обуховской Обороны, 147, потушили силами 12 сотрудников. Все работы закончили менее чем за полчаса.

Пострадавших среди жителей дома нет, однако две собаки, которые оставались в квартире, погибли. В ведомстве не смогли уточнить породу, но отметили, что питомцы были небольшие.

© Фонтанка.Ру

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