В горевшей квартире на Обуховской Обороны погибли собаки

Квартирный пожар, который произошёл в Невском районе Петербурга 4 августа, не обошёлся без жертв. В доме оставались животные, спасти их не удалось.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на проспекте Обуховской Обороны, 147, потушили силами 12 сотрудников. Все работы закончили менее чем за полчаса.



Пострадавших среди жителей дома нет, однако две собаки, которые оставались в квартире, погибли. В ведомстве не смогли уточнить породу, но отметили, что питомцы были небольшие.

