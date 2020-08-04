Квартирный пожар на Обуховской Обороны выгнал на улицу 12 человек. Добраться до очага помог бензорез

Квартира в четырёхэтажке в Невском районе Петербурга загорелась во вторник, 4 августа. Пожар обошёлся без пострадавших, но ближайшие соседи следили за работой спасателей с улицы.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного от дома 147 по проспекту Обуховской Обороны. Горела трёхкомнатная квартира. Спасатели вывели на улицу двенадцать жильцов из соседних квартир и с верхних этажей.

Загоревшаяся квартира пустовала: чтобы зайти, сотрудникам пришлось использовать бензорез. Через десять минут после полудня открытое горение ликвидировали.