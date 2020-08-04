От фамилии Кокорин снова коробит полицию. В Москве задержан статусный «Мерседес» с тремя «К»

Задержание тонированного «Мерседеса» в Москве привело к новому свиданию полицейских с кланом Кокориных и возбуждению дела по арестной статье.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, черный «Мерседес» с госномером К213КК77 и сплошной тонировкой стекол попался полицейским во время обычного рейда. За рулем сидел светловолосый юноша, о котором чуть ли не каждый сотрудник может сказать: «Где-то я вас уже видел». И полицейские не ошиблись бы.

Юноша протянул документы на имя Кирилла Кирилловича Кокорина, 21 года от роду. За плечами — приговор за знаменитое утро с чиновником Паком и стулом, несправедливая колония общего режима, родство с футболистом «Спартака» Александром Кокориным и безутешный максимализм.



«Снимите тонировочку, пожалуйста», — обратились полицейские к Кокорину-младшему.

«Не-а», — ответил Кирилл.

Предложение последовало снова, и снова было отвергнуто. Осознав бесперспективность диспута, полицейский потянулся за картонным планшетом и достал бланк протокола об административном правонарушении.

«Ну что ж. Девятнадцать точка три составим», — сообщил сотрудник и выполнил обещание.

Статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», в отличие от символических штрафов за тонировку, — это перспектива получить 15 суток. Учитывая, что c освобождения из колонии прошло меньше года, в камеру Кириллу заново вряд ли хотелось.

Полицейские передали материалы в Никулинский суд Москвы. Кирилл пришел с повинной — показал фотографии ободранного «Мерседеса», пообещал не тонироваться и попросил: «Можно без ареста?».

Судья Михаил Максимов проникся и облегчил кошелек Кокорина на тысячу рублей, отпустив его с миром.

Кирилл Кокорин приобрел Mercedes Benz AMG E 63S мощностью 612 лошадиных сил в 2017 году. Поговаривают, что это подарок брата-футболиста, игравшего тогда в петербургском «Зените» и предпочитавшего инвестировать в дорогие автомобили.

