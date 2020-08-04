От фамилии Кокорин снова коробит полицию. В Москве задержан статусный «Мерседес» с тремя «К»
Задержание тонированного «Мерседеса» в Москве привело к новому свиданию полицейских с кланом Кокориных и возбуждению дела по арестной статье.
Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, черный «Мерседес» с госномером К213КК77 и сплошной тонировкой стекол попался полицейским во время обычного рейда. За рулем сидел светловолосый юноша, о котором чуть ли не каждый сотрудник может сказать: «Где-то я вас уже видел». И полицейские не ошиблись бы.
Юноша протянул документы на имя Кирилла Кирилловича Кокорина, 21 года от роду. За плечами — приговор за знаменитое утро с чиновником Паком и стулом, несправедливая колония общего режима, родство с футболистом «Спартака» Александром Кокориным и безутешный максимализм.
«Снимите тонировочку, пожалуйста», — обратились полицейские к Кокорину-младшему.
«Не-а», — ответил Кирилл.
Предложение последовало снова, и снова было отвергнуто. Осознав бесперспективность диспута, полицейский потянулся за картонным планшетом и достал бланк протокола об административном правонарушении.
«Ну что ж. Девятнадцать точка три составим», — сообщил сотрудник и выполнил обещание.
Статья 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», в отличие от символических штрафов за тонировку, — это перспектива получить 15 суток. Учитывая, что c освобождения из колонии прошло меньше года, в камеру Кириллу заново вряд ли хотелось.
Полицейские передали материалы в Никулинский суд Москвы. Кирилл пришел с повинной — показал фотографии ободранного «Мерседеса», пообещал не тонироваться и попросил:
«Можно без ареста?».
Судья Михаил Максимов проникся и облегчил кошелек Кокорина на тысячу рублей, отпустив его с миром.
Кирилл Кокорин приобрел Mercedes Benz AMG E 63S мощностью 612 лошадиных сил в 2017 году. Поговаривают, что это подарок брата-футболиста, игравшего тогда в петербургском «Зените» и предпочитавшего инвестировать в дорогие автомобили.
В октябре 2018 года Кирилл Кокорин, Александр Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были задержаны столичными полицейскими за избиение чиновников и водителя телеведущей. Они пробыли под стражей несколько месяцев, после чего дружно отправились в колонию. Суды пересматривали их дело три раза и 3 августа 2020 года признали, что самый тяжкий состав — статья 213 УК «Хулиганство» — был незаконно вменен Кокорину-младшему, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Все трое незаконно сидели в тюрьме. Они получили право на реабилитацию. Реальный срок и 213-я статья остались только у Александра Кокорина — роковую роль сыграл опущенный на голову чиновника Пака стул.