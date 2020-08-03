Потерпевший по делу о расстреле ОМОНа пошел со своими опасениями к Бастрыкину. Тот поручил рассказать прокуратуре про объективность

Как пишет 3 августа СК, сперва потерпевший рассказал главе комитета про судебные перипетии. Тех, кто в него стрелял, а его коллегу убил, оправдал суд присяжных, в Верховном суде приговор отменили, на новом рассмотрении вина все же была доказана. Теперь вопрос в сроках. «Заявитель сказал, что опасается вынесения слишком мягкого приговора подсудимым», - пересказывают в СК. Говорил ли собеседник Бастрыкина, что в момент происшествия был не на службе, а «подрабатывал» «черным» инкассатором, не уточняется.

Бывший полицейский пришел на прием к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, дождавшись его очередного прибытия в Петербург. Он опасается, что один раз оправданные подсудимые получат слишком мягкое наказание.

Александр Бастрыкин пообещать полицейскому ничего не мог, так как «только суд правомочен признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание». Однако без внимания он потерпевшего все же не оставил и велел главе местного СК Александру Клаусу пообщаться с прокуратурой и донести до надзора «позицию следствия по существу уголовного дела и возможности назначения объективного наказания».



Фамилии Следственный комитет не называет, но, судя по фабуле, речь идет о разбойном нападении в декабре 2015 года на Муринской дороге. Тогда служебный автомобиль транспортного ОМОНа, в котором сидели двое полицейских и бухгалтер, протаранили трое, похитив 24 млн рублей. Подрабатывавшие в качестве «черных» инкассаторов полицейские были ранены. Замкомандира ОМОН подполковник Анатолий Яблоков погиб в подожжёном УАЗ, прапорщик Сергей Барканов получил несколько выстрелов и ожоги.



Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна сперва оправдали, после возврата дела в Санкт-Петербургский городской суд им избрали подписку о невыезде, но Нусимович и Геворкян попали в СИЗО за поджог двух автомобилей. Во второй раз присяжные решили, что снисхождения фигуранты не заслуживают.

