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03.08.2020 20:50
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СК наградил 5-летнюю девочку из Вологды, которая спасла брата из огня

Пятилетняя вологжанка Ксения получила благодарность председателя СК России и смарт-часы за проявленное при пожаре мужество. Об этом 3 августа сообщает региональное Следственное управление СК.

Пожар в квартире на улице Горького в Вологде начался 26 мая около полудня в результате неосторожного обращения с огнём. Работавшие неподалёку строители заметили возгорание и бросились на помощь. Снаружи квартиры он обнаружили 63-летнего хозяина: за ним захлопнулась дверь. Внутри квартиры, где разгоралось пламя, остались двое детей – Ксения и её младший брат.

Девочка не растерялась. Следуя указаниям взрослых, она помогла малышу взобраться на подоконник и вытолкнула его на улицу, а там его поймали рабочие. Затем она выпрыгнула сама. Оба ребёнка получили ожоги, но при падении из окна не пострадали. У мальчика медики диагностировали ожоги площадью 12%, преимущественно 2-3 степени, а у Ксении – площадью 32-33%, преимущественно 3 степени. Сейчас они поправились и живут с папой в новой квартире.

Фото: vologda.sledcom.ru

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Простите мой цинизм, но, как за 3 месяца, после ожогов 3 степени трети тушки, отрастить подобный хаер?..
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