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31.07.2020 21:01
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Украина требует экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, а Россия - их освобождения

Российский посол в Минске поговорил с белорусским коллегой и договорился о встрече задержанных по подозрению в терроризме россиян с представителями дипмиссии. Из украинской прокуратуры требуют их выдачи и заочно предъявляют обвинения.

Как пишет ТАСС, посол Дмитрий Мезенцев договорился о встрече с задержанными на вечер 31 июля. «Главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», - заявил дипломат отметив, что взаимодействие с украинской стороной он в разговоре с главой белорусского МИДа не обсуждал.

Тем временем, на Украине задержанным, из которых девять человек - украинцы, предъявлены обвинения в участии в террористической организации, белорусов просят арестовать 28 человек, а после выдать. Привлечь их планируется «за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе».

Об задержании группы из 32 человек стало известно два дня назад. Их подозревают в причастности к подготовке беспорядков на территории Белоруссии и называют бойцами ЧВК Вагнера. Российская сторона придерживается версии, что они летели в «третью страну», а информации об их противоправных действиях на родине задержанных не обладают.

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Комментарии (7)

SlawaPiter
Экстрадировать всех в Украину, это будет самое мудрое решение Батьки !
Nationalverrater_2
зря вписались за днровцев - чтобы типо не выдавать их биндерам на съедение. Бацька просёк, что эти лохобандюки - для вотсочного брата - ценный актив. И за спасибо теперь он их своему лучшему заклятому другу не вернёт
260928241
Ох, уж эти, ролевые игры .
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