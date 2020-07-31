Украина требует экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, а Россия - их освобождения

Российский посол в Минске поговорил с белорусским коллегой и договорился о встрече задержанных по подозрению в терроризме россиян с представителями дипмиссии. Из украинской прокуратуры требуют их выдачи и заочно предъявляют обвинения.



Как пишет ТАСС, посол Дмитрий Мезенцев договорился о встрече с задержанными на вечер 31 июля. «Главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», - заявил дипломат отметив, что взаимодействие с украинской стороной он в разговоре с главой белорусского МИДа не обсуждал.