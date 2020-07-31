Украина требует экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, а Россия - их освобождения
Российский посол в Минске поговорил с белорусским коллегой и договорился о встрече задержанных по подозрению в терроризме россиян с представителями дипмиссии. Из украинской прокуратуры требуют их выдачи и заочно предъявляют обвинения.
Как пишет ТАСС, посол Дмитрий Мезенцев договорился о встрече с задержанными на вечер 31 июля. «Главная наша задача - добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятие даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», - заявил дипломат отметив, что взаимодействие с украинской стороной он в разговоре с главой белорусского МИДа не обсуждал.
Тем временем, на Украине задержанным, из которых девять человек - украинцы, предъявлены обвинения в участии в террористической организации, белорусов просят арестовать 28 человек, а после выдать. Привлечь их планируется «за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе».
Об задержании группы из 32 человек стало известно два дня назад. Их подозревают в причастности к подготовке беспорядков на территории Белоруссии и называют бойцами ЧВК Вагнера. Российская сторона придерживается версии, что они летели в «третью страну», а информации об их противоправных действиях на родине задержанных не обладают.