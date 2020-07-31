Австрия разрешила авиарейсы из России. Посетить Вену российские туристы пока не смогут
Австрийские власти решили в августе снять запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, куда вошла и Россия.
«Нынешние запреты на полеты из 18 стран, введенные из-за коронавируса, заканчиваются сегодня, в пятницу», - сообщает 31 июля Wienerzeitung.
С 1 августа в страну смогут прилетать рейсы из России, Украины, Белоруссии, Китая, Швеции и других стран. При этом Минздрав Австрии составил «красный список» стран со сложной ситуацией с COVID-19, гражданам которых въезд усложнен. Так, россияне без вида на жительство или визы D пока не могут прилететь в Австрию.
Ранее власти ЕС продлили запрет на въезд для россиян.