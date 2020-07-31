FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 13:04
0
Печать

Австрия разрешила авиарейсы из России. Посетить Вену российские туристы пока не смогут

Австрийские власти решили в августе снять запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 странами, куда вошла и Россия.

«Нынешние запреты на полеты из 18 стран, введенные из-за коронавируса, заканчиваются сегодня, в пятницу», - сообщает 31 июля Wienerzeitung.

С 1 августа в страну смогут прилетать рейсы из России, Украины, Белоруссии, Китая, Швеции и других стран. При этом Минздрав Австрии составил «красный список» стран со сложной ситуацией с COVID-19, гражданам которых въезд усложнен. Так, россияне без вида на жительство или визы D пока не могут прилететь в Австрию.

Ранее власти ЕС продлили запрет на въезд для россиян.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний