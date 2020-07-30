Евросоюз обновил список «безопасных стран». Россия в него опять не попала
Еврочиновники опубликовали обновленный список стран, гражданам которых разрешено въезжать в ЕС.
«Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай», — сообщается 30 июля в заявлении на сайте Европейского совета.
Особо подчеркивается, что Китай рассматривается как безопасная страна, однако границы будут открыты для китайцев только по принципу взаимности.
ЕС вернется к оценке ситуации с коронавирусом в других странах в середине августа.
Список безопасных стран был опубликован в ЕС в конце июня. В него вошли 14 стран, однако затем были внесены корректировки. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС».