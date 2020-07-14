ЕС удалит пару государств из списка стран, для которых границы союза открыты. Россия в него до сих пор не попадает

Еврочиновники уберут Сербию и Черногорию из списка безопасных с точки зрения COVID-19 государств, откуда разрешён въезд в Евросоюз.



«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Такое решение было предложено Германией. Её поддержали представители Франции, Испании и Нидерландов. Официальное решение должно быть озвучено во вторник, 14 июля.

Список безопасных стран был опубликован в ЕС в конце июня. В него вошли 14 стран, а также Китай, с которым границы откроют на принципе взаимности. Ранее в Брюсселе заверили, что «ограничения сохранятся для стран, ситуация с коронавирусом в которых хуже, чем в ЕС».