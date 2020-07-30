Петербург держится в четверке по числу новых заболевших коронавирусом, но их становится меньше

В Петербурге зарегистрировали еще 162 случая заражения коронавирусной инфекцией, что на три меньше, чем днем ранее. Об этом 30 июля сообщает оперативный штаб. Город держится на четвертом месте среди российских регионов по количеству новых заболевших. С начала пандемии в городе выявили 31 302 случая коронавируса.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5 509 новых случаев коронавируса. Заболевших COVID-19 за день нашли по всей стране, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту опять оказалась Москва с 678.