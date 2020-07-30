«Здесь метр бумаг был, какие митинги». Дегтярев объяснил, почему не вышел к митингующим хабаровчанам

«Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол — здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, согласований. <...> Вот я пришел, этим занимался. Какие митинги, какие выходы? Все сделал — стол чистый», — заявил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, почему он не идет на контакт с участниками митингов в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.

При этом, по словам Дегтярева, во время рабочих командировок он уже встречался с жителями. «Обещания выдерживаю, уже третий день действительно так общаюсь — в Ванино, в Советской Гавани, в поселке Заветы Ильича очень большой сход был людей», — заявил он.



Врио также напомнил, что и в Хабаровске у него был диалог с населением, но многие его высказывания были поняты превратно. «Здесь вот я приехал, вышел. Я много что сказал, просто на цитаты разобрали то, что интересно», — отметил Дегятрев.



Также, по его словам, он предпочитает общаться с жителями через соцсети, потому что прессой многие его слова «были исковерканы».



Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве. Несогласованные акции из-за отставки Фургала проводятся в Хабаровске с 11 июля.

