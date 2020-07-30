Огромные тучи комаров сняли на видео жители посёлка Усть-Камчатск.
Как сообщает 29 июля ГТРК «Амур», в июле у комаров-звонцов наступает брачный период, и они собираются в стаи, похожие на торнадо. «Столбы из комаров» знакомы местным жителям, но в этом году насекомых особенно много. «Как пришельцы, как в фильме ужасов», - комментирует одна из очевидиц.
Эти комары не кусаются, но доставляют людям неудобства, отмечает ГТРК.
Обычные смерчи тем временем зачастили в Чёрном море. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году они начались на месяц раньше обычного.
"Вести - Амурская область"