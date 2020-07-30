FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +19
72.23р84.91р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
30.07.2020 00:40
0
Печать

«Как пришельцы». На Камчатке наблюдают смерчи из комаров

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>"Вести - Амурская область"<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

"Вести - Амурская область"

Огромные тучи комаров сняли на видео жители посёлка Усть-Камчатск.

Как сообщает 29 июля ГТРК «Амур», в июле у комаров-звонцов наступает брачный период, и они собираются в стаи, похожие на торнадо. «Столбы из комаров» знакомы местным жителям, но в этом году насекомых особенно много. «Как пришельцы, как в фильме ужасов», - комментирует одна из очевидиц.

Эти комары не кусаются, но доставляют людям неудобства, отмечает ГТРК.

Обычные смерчи тем временем зачастили в Чёрном море. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году они начались на месяц раньше обычного.

Кадр из видео на YouTube-канале&nbsp;<p>"Вести - Амурская область"<br></p>
Кадр из видео на YouTube-канале 

"Вести - Амурская область"

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний