«Это невероятно, конечно». Вильфанд рассказал о «войне севера с югом» и странных смерчах

Аномальная климатическая ситуация на территории России сохранится в течение недели: на юге страны холоднее нормы, а на севере — намного теплее. Необычно ведёт себя и Чёрное море. Как сообщает 23 июля РИА «Новости», по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сейчас идёт «война севера с югом», это хорошо видно на карте. «На севере все красным-красно. С точки зрения отклонения от нормы — всё махрово-красное. А южнее — в умеренных широтах, на юге Азиатской территории — «голубовато», то есть температура ниже нормы, — рассказывает Вильфанд. — По отношению к норме на севере Якутии на 12–16 градусов выше нормы. Именно поэтому в этих регионах до конца этой недели и в начале следующей температура 21–30 градусов. Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге».

Такое «противостояние» наблюдается не только в Азиатской части, но и на Европейской. В Архангельской области и Коми 26 градусов, а в Москве всего 20. «Это необычно для климата. С чем это связано? На Европейской территории это связано с антициклоном, а в Азиатской части ситуация другая. Там тоже антициклон, но он расположен над Охотским морем», — объясняет синоптик. По его словам, тепло, рождённое антициклоном, несёт на северо-восток атмосферный поток, по форме напоминающий горный отрог. Повышенная температура создаёт условия для масштабных лесных пожаров в Якутии, Сибири, на севере Европейской территории, на юге Урала. «Такая вот «война севера с югом» приводит к высоким классам пожарной опасности, — говорит Вильфанд. — До середины следующей недели ситуация будет такая, аномалия 8–10 градусов на севере страны». Что касается Чёрного мря, там на месяц раньше обычного начался сезон смерчей («Фонтанка» на днях писала о смерчах и показывала их на видео). Обычно они образуются в середине августа, когда стоит самая жаркая погода, и вода прогревается до 26 градусов.

Кадр из видео в YouTube

«В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро, и смерчи наблюдаются с первой декады июля. Некоторые даже выходят на сушу, что редкость», — сказал Вильфанд агентству. Он также сообщил одну хорошую новость для москвичей: в начале следующей недели в столице ожидается потепление до 25–28 градусов.