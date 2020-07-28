В Петербурге приговорили долларового вымогателя. Он предпочитал действовать через задний проход

В ходе процесса установлено, что идея заработать с помощью вымогательства принадлежит Ыхласу Гурбангелдиеву. 11 апреля 2018 года он вместе с приятелями встретил обеспеченного земляка у торгового центра «Невский». Мужчину затолкали в «Ленд Ровер» и отвезли в квартиру на улицу Подвойского. За свободу у жертвы требовали 20 тысяч долларов, угрожали ножом и расправой с родственниками. У пленника отобрали 25 тысяч рублей и недорогой телефон, затем его избили руками и ногами. Спастись 33-летнему приезжему из Туркменистана удалось, выпрыгнув в окно. Он завис между балконами, на землю его возвращали спасатели .

Гурбангелдиева также признали виновным в ещё одном эпизоде вымогательства и в насильственных действиях сексуального характера. В квартире на Загородном проспекте он вёл разговор с жертвой, применяя электрошокер, а затем заставил мужчину ввести в анальное отверстие горлышко пластиковой бутылки. Пыточными инструментами удалось стрясти с потерпевшего 6500 долларов.

Суд назначил Гурбангелдиеву наказание в виде 15 лет исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Два его приятеля получили по 8 лет колонии строгого режима и по штрафу в 50 тысяч рублей. С преступной троицы суд взыскал в пользу потерпевшего-беглеца 33 тысячи рублей и тысячу в счёт моральной компенсации.