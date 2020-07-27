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27.07.2020 09:28
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В Гидрометцентре рассказали о наступлении самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля, согласно климатической статистике, являются самым жарким периодом года в континентальной России. Правда, показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году.

Как пишет 27 июля РИА Новости, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, самое тёплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. «Самый теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самое насыщенное солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — объясняет Вильфанд.

В прибрежных городах жарче всего в августе, «потому что передача энергии от солнца происходит по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно». «А море очень «жадное» по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии… Слой, который должен прогреться в море, больше — так называемый деятельный слой океана. Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц — это август», — говорит Вильфанд.

Самое «горячее» море сейчас, по его словам, рядом с Туапсе, Сочи и Геленджиком. «Уже 27 градусов, самое теплое море, на побережье Туапсе, Сочи и Геленджика. Очень тёплая вода», — цитирует главу Гидрометцентра агентство.

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Комментарии (1)

муматор
даа,13 градусов ночью - это такая жара!!!
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