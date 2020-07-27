Последние пять дней июля, согласно климатической статистике, являются самым жарким периодом года в континентальной России. Правда, показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году.

Как пишет 27 июля РИА Новости, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, самое тёплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. «Самый теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самое насыщенное солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — объясняет Вильфанд.