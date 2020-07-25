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25.07.2020 19:11
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Число задержанных в Москве армян и азербайджанцев увеличилось до 30. Им придется попрощаться с Россией

Количество представителей армянской и азербайджанской диаспор, задержанных московскими полицейскими за хулиганские выходки, возникшие на фоне межнационального конфликта, увеличилось в три раза. Об этом столичное УМВД сообщает вечером 25 июля.

По данным ведомства, в территориальные отделы полиции доставлено более 30 человек. Ранее по результатам рейдов сообщалось https://www.fontanka.ru/2020/07/25/69385954/ о девяти задержанных. В отношении них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, а особо отличившиеся стали фигурантами уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Разбой».

По уточнённой информации, субботние задержания проходили за нарушения, выявленные в минувшие четверг и пятницу на территории Москвы и Московской области. Среди них: нападения на прохожих, повреждения автомобилей, погромы в магазинах и ресторанах, а также избиения их владельцев.

Как уточнили в столичном управлении, нарушители были вооружены палками, кирпичами, битами, дубинками, а некоторые имели при себе ножи и пистолеты.

В ГУ МВД по столице подчеркнули, что, если подобное будет продолжаться и дальше, продолжатся и задержания. Тех, кто уже попался в руки сотрудников полиции, ждёт возвращение на родину и пятилетнее ограничение на въезд в Россию.

Межнациональный конфликт, обострившийся между Арменией и Азербайджаном, находит отклики в разных уголках России. Петербург и Ленобласть не стали исключениями. Полицейские провели на территории соседних регионов «операцию по принуждению к миру», по результатам которой были задержаны десятки представителей обеих диаспор.

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Комментарии (2)

Ганс-Дитрих Геншер
Серьёзно? Вышвырнут поганых обезьян? Прекрасно, хоть что-то радует!
Обнуление на удаленке
русский шовинизм, адский и беспощадный )))
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