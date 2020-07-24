«Учинил скандал, приведший к скоплению граждан». «Медиазона» раскрыла содержание протокола на журналиста, которому сломали руку на избирательном участке
Издание «Медиазона», журналист которого Давид Френкель получил перелом на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, привела текст протокола, составленного в отношении Френкеля после инцидента с травмой и полицейскими.
Из протокола, в котором ему вменяют неповиновение распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) следует, что корреспондент «осуществил вмешательство в осуществление избирательной комиссией УИКа №2191 полномочий», чем создал «помеху участию участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Полицейские отмечают, что видеосъёмка на участке «создала угрозу конфиденциальности данных», а он провоцировал конфликт и «требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание ими нормативно-правовых актов».
«Скандал» привёл к «скоплению граждан в помещении УИК №2191, повлекший нарушение социальной дистанции между гражданами, а также помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен». Представители власти указывают, что Френкель «упирался ногами, хватался за стены, сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции».
Журналист «Медиазоны» 30 июня пришёл в избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. Полицейские пытались его вывести, в результате журналист получил травму. Врачи диагностировали у Френкеля закрытый перелом средней трети правой плечевой кости со смещением осколков. СК запросил детали, начал доследственную проверку, но чем она закончилась, не сообщается.
Подробнее о произошедшем читайте в материале «Фонтанки» «"Этот закон не играет, не работает".