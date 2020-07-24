«Учинил скандал, приведший к скоплению граждан». «Медиазона» раскрыла содержание протокола на журналиста, которому сломали руку на избирательном участке

Издание «Медиазона», журналист которого Давид Френкель получил перелом на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, привела текст протокола, составленного в отношении Френкеля после инцидента с травмой и полицейскими.

Из протокола, в котором ему вменяют неповиновение распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) следует, что корреспондент «осуществил вмешательство в осуществление избирательной комиссией УИКа №2191 полномочий», чем создал «помеху участию участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Полицейские отмечают, что видеосъёмка на участке «создала угрозу конфиденциальности данных», а он провоцировал конфликт и «требовал ответа от присутствующих наблюдателей на знание ими нормативно-правовых актов».