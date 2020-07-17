На журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке, составляют протокол о неповиновении

Издание также уточняет, что это не единственная претензия полицейских к Френкелю — на него якобы также планируют составить протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома (статья 5.69 КоАП Петербурга) и нарушении «режима самоизоляции» (статья 20.6.1 КоАП).

Журналист издания «Медиазона» Давид Френкель вызван в органы МВД Петербурга для составления протокола о неповиновении силовикам (статья 19.3 КоАП) на избирательном участке, где ему сломал руку полицейский. Корреспондента пригласили в отдел полиции телеграммой, передаёт 17 июля «Медиазона».

Напомним, что в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, 30 июня, журналист «Медиазоны» Давид Френкель прибыл на избирательный участок №2191 на набережной Фонтанки, откуда днем ранее поступала информация о нарушениях, в частности о переносной урне с бюллетенями неизвестного происхождения. В результате конфликта с членами комиссии, наблюдателем и правоохранителями сотрудник СМИ получил перелом, из-за которого потребовалась срочная операция.

В итоге бюллетени в спорной урне было решено аннулировать, правда, избирком представил дело так, что избирательная документация, которая объясняла бы происхождение бюллетеней в урне, пропала во время конфликта с Френкелем.



Следственный комитет же начал доследственную проверку по заявлению Френкеля о воспрепятствовании деятельности журналистов (статья 144 УК) и превышении должностных полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК). Накануне также стало известно, что СК заказал экспертизу, которая должна показать, как именно была получена травма.