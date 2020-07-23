Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.



«Высокая заболеваемость пневмониями не характерна для летних месяцев, поэтому так существенна разница в показателях заболеваемости по сравнению с предыдущими годами», — сообщили «Фонтанке» 23 июля в ведомстве.



Как пояснили в Смольном, внебольничная пневмония — основное осложнение коронавирусной инфекции и основное показание для госпитализации пациента. Больные с пневмониями с легким клиническим течением и поражением легких по данным КТ до 25 процентов проходили лечение дома, с поражением легких более 25 процентов подлежали госпитализации в 24 стационара, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию.

