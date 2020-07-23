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23.07.2020 12:53
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Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.

«Высокая заболеваемость пневмониями не характерна для летних месяцев, поэтому так существенна разница в показателях заболеваемости по сравнению с предыдущими годами», — сообщили «Фонтанке» 23 июля в ведомстве.

Как пояснили в Смольном, внебольничная пневмония — основное осложнение коронавирусной инфекции и основное показание для госпитализации пациента. Больные с пневмониями с легким клиническим течением и поражением легких по данным КТ до 25 процентов проходили лечение дома, с поражением легких более 25 процентов подлежали госпитализации в 24 стационара, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию.

«Заметим, что у пациентов с внебольничными пневмониями не у всех удавалось лабораторно подтвердить COVID-19. Многим диагноз устанавливался на основе характерной клинической картины и данных КТ. Лечение обе категории пациентов получали согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным Министерством здравоохранения РФ», — заявили в комздраве.

Напомним, что накануне, 22 июля, Петростат подвел итоги за январь — май. И зафиксировал в Петербурге 20537 случаев внебольничной пневмонии. Рост по сравнению с пятью месяцами прошлого года — в 2,7 раза. Почти половина случаев — 9560 — пришлась на май 2020 года. Рост к маю 2019 года — в 9,9 раза.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Юра Алекс
Трындеть не мешки ворочить...
Piter Pen
Если вы признаете, что внебольничные пневмонии связаны с эпидемией коронавирусной инфекции - что ж вы не включаете эти 20537 в общую статистику ковида?
Отчего смертность от внебольничные пневмонии не включена в общую статистику по ковид?
Статистика случаев ковид в городе не 30 тыс., и даже не 51 тыс, а порядка 570-620 тыс. с учетом бессимптомных носителей и перенесшим ковид на ногах с соплями..
И смертность от ковид и на фоне ковид - порядка 6,5-7 тыс...
(это по моим прикидкам).
k070849
Когда про ковидную статистику читаешь, то ощущение как будто грязью испачкали.
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