Смольный объяснил, почему в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Комитет по здравоохранению подтвердил, что серьезный рост числа внебольничных пневмоний связан с эпидемией коронавирусной инфекции, которую переживает Петербург. Ее пик, по словам чиновников, пришелся на конец мая — начало июня 2020 года.
«Высокая заболеваемость пневмониями не характерна для летних месяцев, поэтому так существенна разница в показателях заболеваемости по сравнению с предыдущими годами», — сообщили «Фонтанке» 23 июля в ведомстве.
Как пояснили в Смольном, внебольничная пневмония — основное осложнение коронавирусной инфекции и основное показание для госпитализации пациента. Больные с пневмониями с легким клиническим течением и поражением легких по данным КТ до 25 процентов проходили лечение дома, с поражением легких более 25 процентов подлежали госпитализации в 24 стационара, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию.
«Заметим, что у пациентов с внебольничными пневмониями не у всех удавалось лабораторно подтвердить COVID-19. Многим диагноз устанавливался на основе характерной клинической картины и данных КТ. Лечение обе категории пациентов получали согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным Министерством здравоохранения РФ», — заявили в комздраве.
Напомним, что накануне, 22 июля, Петростат подвел итоги за январь — май. И зафиксировал в Петербурге 20537 случаев внебольничной пневмонии. Рост по сравнению с пятью месяцами прошлого года — в 2,7 раза. Почти половина случаев — 9560 — пришлась на май 2020 года. Рост к маю 2019 года — в 9,9 раза.