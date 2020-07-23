FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
70.79р81.59р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.07.2020 12:36
2
Печать

Компания Ротенберга и «ВЭБ.РФ» могут получить генподряды в дорожных проектах на 6 трлн рублей

Совместное предприятие Аркадия Ротенберга и «ВЭБ.РФ» — «Нацпроектстрой» — может получить функции генподрядчика в рамках проекта «Дороги России». Об этом 23 июля пишет Forbes со ссылкой на первого зампреда «ВЭБ.РФ» Николая Цехомского.

«В любой стране есть такие подрядчики. Где-то — государственные, где-то — квазигосударственные», — приводит Forbes слова Цехомского.

По данным издания, общая стоимость запланированных 11 проектов строительства и ремонта дорог, к которым может быть привлечен «Нацпроектстрой», — около 6 трлн рублей.

Самый дорогой из них предполагает масштабное строительство и ремонт дорог в регионах, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, например, увеличению числа камер. Он оценивается в 1,4 трлн рублей в 2020–2021 гг.

Кроме того, речь идет о двух участках транспортного маршрута Европа — Западный Китай: скоростная трасса Москва — Казань и мост через Волгу с обходом Тольятти. Ранее к нему уже присматривался «Нацпроектстрой». Он планировал стать единственным генподрядчиком по всему проекту и даже учредил дочернюю компанию «НПС ЕЗК» для участия в конкурсных процедурах.

Ранее «Фонтанка» писала, что восстановление российской экономики обойдется в 5 трлн рублей. В рамках первого этапа до конца III квартала 2020 года необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап продлится до II квартала 2021 года, предполагается завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем прошлого года. В III–IV кварталах 2021 года Мишустин рассчитывает выйти на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260551481
Из директоров магазина по продаже Жигулей в кампании "Любава-Лада" в генподрядчики федерального разлива, ай да Аркаша...
Swift_5e4d8a276f5e8
.... на Эхо оторвались ....
---- Хабаровск. В чем виноват Ротенберг
АВТОР
Глеб Пьяных
журналист
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний