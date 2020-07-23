Компания Ротенберга и «ВЭБ.РФ» могут получить генподряды в дорожных проектах на 6 трлн рублей

По данным издания, общая стоимость запланированных 11 проектов строительства и ремонта дорог, к которым может быть привлечен «Нацпроектстрой», — около 6 трлн рублей.

Совместное предприятие Аркадия Ротенберга и «ВЭБ.РФ» — «Нацпроектстрой» — может получить функции генподрядчика в рамках проекта «Дороги России». Об этом 23 июля пишет Forbes со ссылкой на первого зампреда «ВЭБ.РФ» Николая Цехомского.

Самый дорогой из них предполагает масштабное строительство и ремонт дорог в регионах, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, например, увеличению числа камер. Он оценивается в 1,4 трлн рублей в 2020–2021 гг.



Кроме того, речь идет о двух участках транспортного маршрута Европа — Западный Китай: скоростная трасса Москва — Казань и мост через Волгу с обходом Тольятти. Ранее к нему уже присматривался «Нацпроектстрой». Он планировал стать единственным генподрядчиком по всему проекту и даже учредил дочернюю компанию «НПС ЕЗК» для участия в конкурсных процедурах.



Ранее «Фонтанка» писала, что восстановление российской экономики обойдется в 5 трлн рублей. В рамках первого этапа до конца III квартала 2020 года необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап продлится до II квартала 2021 года, предполагается завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем прошлого года. В III–IV кварталах 2021 года Мишустин рассчитывает выйти на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

