Проект общероссийского плана по восстановлению экономики президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин обсуждают 2 июня. Как рассказал Мишустин, план разделен на три этапа. В рамках первого до конца III квартала 2020 года необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов граждан. Второй этап продлится до II квартала 2021 года, предполагается завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем прошлого года. В III–IV кварталах 2021 года Мишустин рассчитывает выйти на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.
Как заявил Мишустин, стоимость всех необходимых мероприятий оценивается в 5 трлн. Владимир Путин дал поручение с начала июля перейти к стадии активной реализации предложенных мероприятий.