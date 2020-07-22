Члена комиссии МО «Черная речка» Павла Чупрунова, выгнанного с подсчёта голосов на плебисците по Конституции, арестовали на 10 суток

Напомним, в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля на участке 1802 (МО «Черная речка») члена комиссии с правом решающего голоса Павла Чупрунова не допустили до подсчетов и забрали в отдел полиции. Председатель УИК в решении написал, что у Чупрунова нет справки о том, что он не болен коронавирусом.

В Петербурге Приморский районный суд признал члена Совета общественной организации «Открытая Россия» Павла Чупрунова виновным в неповиновении сотрудникам полиции на участке для голосования и наказал его 10 сутками ареста. Об этом сообщает 21 июля объединённая пресс-служба судов.

«Тогда глава участковой комиссии 1802, где Павел был постоянным членом с ПРГ, вызвал на него полицию за якобы нарушение карантинных мер. Это было сделано для того, чтобы Павел не мог наблюдать за подсчётом голосов. Тогда его отвезли в отдел полиции, взяли объяснение по КоАП 19.3 и нарушению карантинных мер, оставили на ночь в участке», - пояснил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Чупрунов свою вину признавать отказался и «пояснил, что 02.07.2020 в отношении него был составлен другой протокол об административном правонарушении, который в материалах дела отсутствует, согласно которому он был привлечён не только по ст.19.3 КоАП РФ, но и за нарушение карантинных мер».

По словам Пивоварова, 21 июля Чупрунова задержали ещё раз, якобы повторно брать объяснение о произошедшем. «Однако сегодня утром оказалось, что статью о нарушении самоизоляции убрали вообще, а протокол по 19.3 подсунули новый!» - утверждает Пивоваров.