Это финиш. Как проходит главный день голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге. Текстовая трансляция
Голосование по поправкам в Конституцию подошло к финишной прямой 1 июля. Сегодня главный день плебисцита, на избирательных участках Петербурга ожидаются первые лица. «Фонтанка» следит за ходом событий в формате текстовой трансляции.
Использовать на плебисците электронный формат голосования Центризбирком разрешил только двум регионам: Москве, которая уже применяла эту технологию на сентябрьских выборах, и Нижегородской области. Петербургу такое право не дали. Элла Памфилова усомнилась в способности городской комиссии организовать процесс так, чтобы он вызвал доверие у граждан. Общая явка на электронное голосование составила более 93%.
Губернатор Петербурга Александр Беглов еще не проголосовал, глава города запланировал визит на УИК в школе № 12 Василеостровского района. Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко отдал голос в числе первых этим утром - у него долгий день впереди.
«Фонтанка» рассказывала о случаях принуждения сотрудников бюджетных учреждений к голосованию по месту фактического нахождения, чаще всего — работы. Кроме того, к обзвону пожилого населения с вопросами, планируют ли они голосовать и где, привлекли волонтеров, и сделали это так, что некоторые почувствовали себя обманутыми. Также о привлечении к этой работе сообщали бюджетники, при этом главный вопрос звучал: как персональные данные 38 тысяч человек оказались в гугл-таблице, которая была доступна каждому, у кого есть ссылка.
Новинкой избирательного процесса стали столики с выездным голосованием, которые располагались во дворах, детских площадках, скверах. Подборку того, как участки обустроили придомовое голосование, смотрите в материале «Фонтанки» .
В Конституцию предлагается добавить пять новых статей, и в 39 — внести изменения. Действующий глава государства может получить возможность избраться еще на два срока, брак предлагается назвать союзом мужчины и женщины, появятся «пожизненные сенаторы». Подробнее о предлагаемых изменениях можно почитать здесь.
Избирательные участки открылись в 8 утра. В Петербурге 1899 постоянных участков для голосования и 48 временных избирательных комиссий, в том числе 42 участка в медучреждениях, два участка в СИЗО, три — в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок — в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства.