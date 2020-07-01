«Фонтанка» рассказывала о случаях принуждения сотрудников бюджетных учреждений к голосованию по месту фактического нахождения, чаще всего — работы. Кроме того, к обзвону пожилого населения с вопросами, планируют ли они голосовать и где, привлекли волонтеров, и сделали это так, что некоторые почувствовали себя обманутыми. Также о привлечении к этой работе сообщали бюджетники, при этом главный вопрос звучал: как персональные данные 38 тысяч человек оказались в гугл-таблице, которая была доступна каждому, у кого есть ссылка.

