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22.07.2020 18:20
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«Вы предпочли получать деньги и не улетать». Мария Захарова поспорила с застрявшим в Австралии петербуржцем о том, кто из них живет на налоги

Официальный представить российского МИДа пришла в комментарии под гневным постом застрявшего в Австралии россиянина, чтобы побеседовать о помощи государства в эпоху закрытых из-за пандемии границ.

«МИД прислал [деньги], ну спасибо, низкий поклон вам до сырой землицы австралийской, и лично Мария Захарова, вообщето если честно то «родина» не обязана тебя любить, это правда» (орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.)», — написал в Facebook пользователь Антон Тульский, он же — Австралия, приложив к посту фотографию с сайта госуслуг.

Под постом Тульского оставила комментарии официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая со своей верифицированной странички предложила россиянину «написать, сколько Антон получил денег, и какие у него были варианты вернуться на Родину». По его словам, за 4 месяца, что он не мог улететь из Австралии, ему перечислили «около 1000 $ долларов», на что там можно купить лишь «ящик хорошего вина». Россиянин пообещал привезти бутылочку и Захаровой, на что та парировала: «Вы бы лучше билет купили до Европы, а там вывозным бортом и улетели бы».

«Деньги, конечно большие, не спорю, но может посольство России в Австралии вообще что-нибудь делает? Хотя иногда конечно согласен — ничего не делать — это тоже помощь. За все время со мной не связался ни один чиновник, который тут живет под солнышком за мои деньги налогоплатильщика!» — ответил дипломату застрявший турист. Он также призвал представителя МИД посмотреть, что творится в Австралии. «Я даже за хлебом в Мельбурн не могу съездить», — посетовал он.

Захарова указала ему, что «дипломаты живут не на Ваши налоги, а на свою зарплату». «Мы были с Вами лично на связи, мои коллеги тоже, я говорила об имеющихся вариантах помощи в возвращении. Но Вы предпочли получать деньги и не улетать», — написала Захарова, заверив, что знает о ситуации в Австралии.

Напомним, что из-за закрытия границ многие россияне застряли в других странах. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить им деньги. Вице-премьер Татьяна Голикова 15 июля заявила, что за время приостановки регулярных международных полётов вывозными рейсами в Россию вернулось более 266 тысяч наших граждан.

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Комментарии (9)

Pilat
Мне в принципе не понятно, почему их вывозят.
Сами уехали, сами возвращайтесь.
А то на мои налоги, за ними самолет гонять.
Хотите отдыхать за границей, в ихний ВВП денежку тратить, так у них и просите помощи.
Olen
Какой-то охреневший мажор.
По логике этого оленя если у него на Майбах спустит колесо, то менять колесо и везти на шинку или вызывать и оплачивать эвакуатор должен будет сотрудник ДПС. Он ведь получает зарплату с его налогов!
В Австралию ведь не пешком и автостопом добрался. Или назад не собирался и билет не покупал?
Тогда чего ноет. Плохо в Австралии, пожалуйся кенгуру, они поймут.
Здесь никому по тысяче баксов не давали и ничего живы.
krasnonosov
С другой стороны какого хрена одним платят 1000 баксов, а россиянам оставшимся без работы в России с марта месяца, платят пособие в 4500 РУБЛЕЙ (64 доллара) В МЕСЯЦ!
А не говорю, что в США американцам государство выплачивает пособие в 2400 баксов в месяц (600 долларов в неделю), но среди россиян тоже какие-то адекватные пропорции должны быть. Уехать в Австралию значит иметь на это деньги (без денег на последние туда не ездят), а в России люди реально без работы и без денег совсем сидят.
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