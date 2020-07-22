«Вы предпочли получать деньги и не улетать». Мария Захарова поспорила с застрявшим в Австралии петербуржцем о том, кто из них живет на налоги

Официальный представить российского МИДа пришла в комментарии под гневным постом застрявшего в Австралии россиянина, чтобы побеседовать о помощи государства в эпоху закрытых из-за пандемии границ.

«МИД прислал [деньги], ну спасибо, низкий поклон вам до сырой землицы австралийской, и лично Мария Захарова, вообщето если честно то «родина» не обязана тебя любить, это правда» (орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.)», — написал в Facebook пользователь Антон Тульский, он же — Австралия, приложив к посту фотографию с сайта госуслуг.

Под постом Тульского оставила комментарии официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая со своей верифицированной странички предложила россиянину «написать, сколько Антон получил денег, и какие у него были варианты вернуться на Родину». По его словам, за 4 месяца, что он не мог улететь из Австралии, ему перечислили «около 1000 $ долларов», на что там можно купить лишь «ящик хорошего вина». Россиянин пообещал привезти бутылочку и Захаровой, на что та парировала: «Вы бы лучше билет купили до Европы, а там вывозным бортом и улетели бы». «Деньги, конечно большие, не спорю, но может посольство России в Австралии вообще что-нибудь делает? Хотя иногда конечно согласен — ничего не делать — это тоже помощь. За все время со мной не связался ни один чиновник, который тут живет под солнышком за мои деньги налогоплатильщика!» — ответил дипломату застрявший турист. Он также призвал представителя МИД посмотреть, что творится в Австралии. «Я даже за хлебом в Мельбурн не могу съездить», — посетовал он.