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22.07.2020 08:55
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Петербуржец на Бабушкина со стрельбой пытался отобрать енота у прохожей

Пьяный петербуржец, видимо, вообразив себя защитником животных, попытался отобрать у прохожей женщины енота. В итоге он напугал и даму, и зверька, а сам оказался в полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июля, курьёзная история произошла накануне вечером. Около половины десятого в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Бабушкина в Невском районе. На место быстро прибыли все, кто были рядом — патрульно-постовой наряд, инспекторы ГИБДД, вневедомственная охрана.

Выяснилось, что во дворе дома №113/3 по Бабушкина 46-летняя сотрудница «Енотодрайва» выгуливала одного из подопечных, которые, если верить информации на сайте, избавляют от депрессии и заряжают энергией. В это время её остановил пьяный местный житель, которому на следующей неделе исполнится 43 года. Он попытался выхватить из рук гуляющей поводок. Не получив желаемого, он выхватил травматический пистолет Макарова и выстрелил в воздух.

Менеджер и зверёк испугались, неудачливого похитителя с оружием оставили трезветь в 32 отделе полиции, отобрав у него бутылку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии (9)

262185121
У журналиста с подбором слов явные проблемы. Стрельба и угрозы оружием никоим образом не могут называться курьезом.
PapaKarLo_
Несчастный енот... Испугался стрельбы...
zavval
"оставили трезветь в 32 отделе полиции, отобрав у него бутылку."
А пистолет оставили, пусть с ним трезвеет?)
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