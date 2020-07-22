Петербуржец на Бабушкина со стрельбой пытался отобрать енота у прохожей

Пьяный петербуржец, видимо, вообразив себя защитником животных, попытался отобрать у прохожей женщины енота. В итоге он напугал и даму, и зверька, а сам оказался в полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июля, курьёзная история произошла накануне вечером. Около половины десятого в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Бабушкина в Невском районе. На место быстро прибыли все, кто были рядом — патрульно-постовой наряд, инспекторы ГИБДД, вневедомственная охрана.

