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21.07.2020 15:03
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Россия вводит единые электронные визы для иностранцев

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о введении единой электронной визы для въезда иностранцев в РФ.

«Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях», — следует из опубликованного 21 июля документа.

Однократная виза выдается на 60 суток со дня оформления. По ней в России можно провести не более 16 дней с момента въезда. Оформление займет 4 дня.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов ранее уточнил, что стоимость документа будет «до 50 долларов США».

Напомним, что с 1 октября прошлого года РФ ввела электронные визы для посещения Петербурга для граждан 53 стран. В период до 30 января 2020 года было выдано 106,7 тысячи таких виз.

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